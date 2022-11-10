Роздавали російські паспорти та примушували йти до лав армії РФ: СБУ викрила зрадників на Луганщині та Херсонщині

Листопад, 10 в 11:02

СБУ викрила керівників окупаційної “мерії” Херсонщини, які примусово роздавали паспорти РФ українцям і впроваджували російську освіту в регіоні.

Серед них колаборантка, яка зголосилася виконувати рішення військового керівництва РФ і обійняла посаду так званої голови військово-цивільної адміністрації Скадовської територіальної громади Скадовського району Херсонської області.

Перебуваючи на посаді, вона брала участь в організації місцевого псевдореферендуму та сприяла примусовій видачі українським громадянам паспортів РФ.

Зараз дивляться

Зазначається, що раніше жінка була чиновницею однієї з міськрад регіону, але після початку повномасштабної війни підтримала окупантів і приєдналася до їхніх лав.

Також співробітники СБУ ідентифікували очільницю так званого відділу у справах освіти, молодіжної політики, культури та спорту однієї з окупаційних адміністрацій поблизу Херсона.

– З початку навчального року колаборантка активно “відновлювала” роботу закладів освіти у місті та формувала списки прихильників “русского міра”, які хотіли б працювати під її “керівництвом”. Також вона схиляла педагогів до співпраці з “новою владою”, пропонуючи їм хабарі. Про результати злочинної діяльності вона доповідала своїм російським кураторам через направлення до РФ “звітної” документації, – повідомляє СБУ.

За даними слідства, зловмисницею виявилась колишня керівниця відділу освіти Голопристанського району, яка після захоплення громади добровільно приєдналась до окупаційних органів.

Крім того, Служба безпеки задокументувала на Луганщині злочинну діяльність двох керівників “воєнкоматів ЛНР”.

– Поплічники агресора організовують примусову “могилізацію” місцевих жителів до лав загарбників, зокрема до так званої народної міліції. Для цього людей викрадають і незаконно позбавляють волі, а у разі відмови – погрожують вбивством, – йдеться у повідомленні.

Також викрито колишнього посадовця одного із хімзаводів області, який погодився на пропозицію окупантів стати “мером” Рубіжного. Там він організував матеріально-технічне забезпечення угруповань ЗС РФ на східному напрямку.

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.