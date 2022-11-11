Листопад, 10 в 23:57

Сполучені Штати Америки бачать ознаки того, що російські війська, ймовірно, планують піти з окупованого Херсона.

Про це під час брифінгу 10 листопада заявив радник президента США із питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

– Сполучені Штати бачать деякі ознаки руху Росії, які узгоджуються з можливим виведенням військ з Херсона, – сказав він.

Втім, за словами Саллівана, відхід Росії з деяких районів не означає, що війна в Україні закінчується.

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Він також наголосив, що Вашингтон не чинить тиску на Україну щодо дипломатичних переговорів з Росією.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що на Херсонщині російські загарбники втекли з першої лінії оборони на другу.

Він впевнений, що згодом окупанти повністю втечуть з Херсонської області, оскільки ЗСУ завдають ударів по їхнім позиціях з HIMARS та артилерії.