Листопад, 10 в 17:03

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів про вкрай тяжку ситуацію в області, яка, за його словами, досягла рівня гуманітарної катастрофи.

Про це Соболевський розповів в ефірі національного телемарафону у четвер, 10 листопада.

Гуманітарна катастрофа

– Ситуація на правобережній частині Херсонської області залишається дуже важкою. Фактично, це гуманітарна катастрофа. Частина Херсону досі, вже кілька днів, перебуває без світла та води. Виконувати ремонтні роботи в повному обсязі неможливо, тому що підприємства критичної інфраструктури також частково розграбовані, – повідомив він.

За його словами, ремонтних бригад для відновлення області не вистачає, як і обладнання, також є певний дефіцит із продуктами харчування та з ліками. Медустанови працюють не всі та не в повному обсязі.

Зараз дивляться

– Речі, які окупанти робили із людьми на Херсонщині, просто шокують. Ті умови, в яких вони утримувалися, те, що з ними робили, щоб їх морально зламати та змусити говорити, деяких із них – співпрацювати, це просто нелюдяно. І таких історій буде багато. Поки що далеко не всі готові говорити про це публічно, – заявив Соболевський.

Він зазначив, що людей, які перебувають під вартою, з Херсонщини переважно вивезли.

Цивільним людям, які залишаються в області, він порадив дивитися кожному по своїй ситуації.

– Незважаючи на максимально ускладнені умови, люди щодня потроху виїжджають через Запорізьку область. Нині треба бути готовим до всього. Ризики того, що можуть бути криваві провокації, дуже високі. І те, що росіяни заявили, що вони нібито виходять із міста, не означає, що вони не будуть це місто зараз обстрілювати, щоб потім дискредитувати ЗСУ, – попередив заступник голови Херсонської облради.

Мародерство

Юрій Соболевський повідомив, що росіяни тотально грабують Херсонську область під час відступу та крадуть абсолютно все.

– Починаючи від державних комунальних установ, звідки вони виносять не лише офісну техніку, а й будь-яку дрібницю, – закінчуючи приватним сектором. Підприємства, які ще намагалися працювати, вони у жахливому стані. Усі виробничі лінії фактично демонтовані, розібрані на металобрухт, – заявив він.

За спостереженнями Соболевського, обсяг збитків – колосальний для нашої економіки та наших людей.

– Вивозять пральні машини, демонтують у громадських місцях сантехніку, яка була у використанні, теж вивозять. Вкрали навіть паровозик, який у центральному парку в Херсоні діток катав, – нагадав він.

Зазначимо, що раніше до мережі потрапило відео, на якому було видно, що вагончик паровозика росіяни навантажили намародереним майном, підчепили на тросі, і він їхав у колоні військової техніки.