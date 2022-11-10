У Міноборони Британії назвали причину відходу російських військ з Херсону

Листопад, 10 в 9:03

Відхід російських військ із Херсона стався через нездатність підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами українських військових по логістичних маршрутах РФ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За інформацією британської розвідки, під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та стримати просування українських військ.

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– Втрата західного берега Херсону, найімовірніше, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний міст, який веде до Одеси, – кажуть у відомстві.

Через обмежену кількість пунктів переходу російські сили будуть уразливі під час форсування річки Дніпро.

– Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває відхідні сили, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 листопада військовий міністр Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега Дніпра у Херсоні на півдні України, назвавши основною причиною вирішення проблеми із поповненням запасів.