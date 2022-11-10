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Факти / Україна

У Міноборони Британії назвали причину відходу російських військ з Херсону

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Міноборони Британії назвали причину відходу російських військ з Херсону
Фото: Depositphotos

Відхід російських військ із Херсона стався через нездатність підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами українських військових по логістичних маршрутах РФ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За інформацією британської розвідки, під час відступу російські війська зруйнували кілька мостів і, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та стримати просування українських військ.

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– Втрата західного берега Херсону, найімовірніше, завадить Росії здійснити своє стратегічне прагнення створити сухопутний міст, який веде до Одеси, – кажуть у відомстві.

Через обмежену кількість пунктів переходу російські сили будуть уразливі під час форсування річки Дніпро.

– Цілком ймовірно, що відхід здійснюватиметься протягом кількох днів із оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриває відхідні сили, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 9 листопада військовий міністр Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега Дніпра у Херсоні на півдні України, назвавши основною причиною вирішення проблеми із поповненням запасів.

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