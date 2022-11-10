У Миколаєві пролунали вибухи – оголошена повітряна тривога
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Ввечері 10 листопада у Миколаєві пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження наразі немає.
На території Миколаївської області з 20:06 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 42 хвилини).
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Раніше стало відомо, що ЗСУ повністю звільнили Миколаївську область від російських окупантів.
Про це повідомив полковник Роман Костенко, записавши відео з центру деокупованого міста Снігурівка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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