Листопад, 10 в 20:16

Ввечері 10 листопада у Миколаєві пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження наразі немає.

На території Миколаївської області з 20:06 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 42 хвилини).

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Раніше стало відомо, що ЗСУ повністю звільнили Миколаївську область від російських окупантів.

Про це повідомив полковник Роман Костенко, записавши відео з центру деокупованого міста Снігурівка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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