Листопад, 10 в 15:05

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам, особливо американським платникам податків, за мільярдну військову допомогу, яку вони надали Україні, і висловив сподівання, що вона продовжиться і після проміжних виборів.

– Ми дуже хотіли б, щоб підтримка – особливо обсяг підтримки – залишилася незмінною, – сказав він в інтерв’ю CNN.

Український лідер також прокоментував нещодавні неоднозначні повідомлення депутатів-республіканців із погрозами скоротити допомогу Україні, якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників на проміжних виборах.

Зеленський також висловив сподівання на те, що двопартійна підтримка України США в цій війні продовжиться за будь-якого результату.

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