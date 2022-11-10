Україна сподівається, що обсяг підтримки США не скоротиться після виборів – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам, особливо американським платникам податків, за мільярдну військову допомогу, яку вони надали Україні, і висловив сподівання, що вона продовжиться і після проміжних виборів.
– Ми дуже хотіли б, щоб підтримка – особливо обсяг підтримки – залишилася незмінною, – сказав він в інтерв’ю CNN.
Український лідер також прокоментував нещодавні неоднозначні повідомлення депутатів-республіканців із погрозами скоротити допомогу Україні, якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників на проміжних виборах.
Зеленський також висловив сподівання на те, що двопартійна підтримка України США в цій війні продовжиться за будь-якого результату.
– Ми вдячні за двопартійну підтримку. Нам дуже хотілося б, щоб ця двопартійна підтримка збереглася і після виборів. Дуже важливо зберегти цей рівень підтримки, тому що підтримка США надсилає дуже важливий та потужний сигнал, – зазначив президент.