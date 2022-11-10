Листопад, 10 в 15:05

Якщо росіяни офіційно сказали, що вони виходять з Херсону, то можна з точністю до навпаки трактувати, що там насправді відбувається. В ефірі телемарафону полковник ЗСУ Петро Черник проаналізував заяви та дії окупантів на Херсонсьму напрямку та сказав, чи можна їм вірити.

– Є дуже добра кримськотатарська приказка: “Не можна спертися на воду і вірити росіянам”. Ще Отто фон Бісмарк (перший райхсканцлер Німецької імперії, – Ред.) говорив, що також не можна вірити росінам, бо вони самі собі не вірять, – наголосив він.

Черник також назвав кілька ознак, за наявності яких можна з упевненістю говорити, що Херсон знову наш.

– Перше – це офіційно підтвердить наш Генштаб, все решта – це ворожіння на кавовій гуща. Друге – там буде піднято український прапор. Третє – офіційні держоргани скажуть, що туди зайшла військово-цивільна адміністрація, – уточнив полковник ЗСУ.

Окрім того, за його словами, для нього як військового найголовніша ознака звільнення Херсону – це перший артилерійський обстріл лівого берега Дніпра, куди тікає ворог.

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