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Факти / Україна

Встановлюють камери у лікарнях: на Луганщині окупанти посилили фільтраційні заходи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Камери спостереження
Фото: Pixabay

Російські військові посилили фільтраційні заходи в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

– Зрадники шукають неблагонадійних уже навіть серед зрадників. Невеличкий Новопсков опинився під окупацією практично одразу. Втім, нещодавно у місцевій лікарні встановили відеокамери з можливістю запису аудіо, а співробітникам наказали вести невимушені розмови з відвідувачами, щоб виявити неблагонадійних, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що до пологового будинку завезли велику кількість поранених окупантів зі Сватівського напрямку, де підрозділи ЗСУ просуваються майже щодня.

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До речі, ситуація у Сєвєродонецьку залишається небезпечною, там зникають люди, а мешканців викидають з їхніх квартир.

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