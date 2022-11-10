Є доказом реальних проблем у військових: Байден про заяви РФ щодо відходу армії з Херсонщини

Листопад, 10 в 7:52

Президент США Джо Байден назвав “цікавою” заяву Росії щодо їхнього відходу із частини Херсонської області, і зазначив, що це свідчить про реальні проблеми в армії країни-агресора.

Про це він сказав на брифінгу в Білому дому.

– Мені цікаво, що вони чекали закінчення виборів (до Конгресу США, – Ред.), щоб винести таке рішення, про яке ми знали протягом деякого часу. І це є доказом того, що у них — російських військових — є реальні проблеми, — сказав Байден.

Очільник США додав, що ще належить побачити, до чого веде відступ росіян і “чи готова Україна піти на компроміс з Росією”.

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Нагадаємо, що 9 листопада російське командування оголосило про відступ із Херсону.