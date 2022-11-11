Листопад, 11 в 14:48

Ситуація у Херсоні показує, що це місто є українським. Наразі в регіоні триває бойова робота.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Так, телеведучі запитали, чи можна говорити про звільнення Херсона, адже у місті вже майорять синьо-жовті державні стяги. Наталя Гуменюк заявила, що наші прапори у місті означають, що Херсон – це Україна.

Зараз дивляться

– Це говорить про те, що херсонці вміють чекати та мають витримку – витримку до проведення операцій ЗСУ, – завуальовано заявила Наталя Гуменюк.

Вона наголосила, що наразі в регіоні триває важка військова робота, а місцеві жителі демонструють, що підтримують таку роботу Збройних сил України.

Керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони також зауважила, що кількість населених пунктів, які Україна повертає під свій контроль, невпинно збільшується.

– І кілометраж збільшується. Але ця робота настільки масштабна, що потребує уточнення. Генеральний штаб готує дані й обов’язково їх повідомить. Наразі ми продовжуємо позиційні бої, продовжується закріплення територій, – заявила Наталя Гуменюк.

Фото: Медіаплатформа Вгору