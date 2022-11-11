Листопад, 11 в 18:32

На фоне первых сообщений об освобождении города на юге страны Укрпочта запускает марку Херсон – это Украина.

Как отметил руководитель Укрпочты Игорь Смилянский, подобные марки появятся и с другими городами государства.

И хотя официально еще не объявлено об увольнении Херсона, по старой доброй традиции, начатой ​​еще с кораблем, иногда марки выходят на пару дней раньше события. Так как в Укрпочте точно знают, что наши военные – лучшие, а деоккупация, это только вопрос времени, – отметил гендиректор Укрпочты.

С сегодняшнего дня возможен предзаказ марки. Саму ее в Укрпочте планируют запустить в Херсоне в декабре.

Зараз дивляться

Предзаказать можно на сайте https://postmark.ukrposhta.ua/

Вместе с маркой компания также выпускает конверт, где украинский солдат вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину и открытка Херсон – это Украина.

Нагадаємо, Укрпошта випустила нові марки до дня захисників та захісниць.

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Фото: Ігорь Смелянский