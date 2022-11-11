Листопад, 11 в 14:36

Польща заявила, що українська влада погодилась на ексгумацію польських солдатів, яких убили воїни УПА у 1945 році в тернопільському містечку Пужники на Поділлі.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що це крок у дуже хорошому напрямку, який показує, що послідовні діалоги й співпраця можуть привести до ухвалення навіть таких складних рішень.

– Із задоволенням відзначаємо цей знаковий жест, який уможливить майбутні ексгумації та можливість гідного поховання поляків, які загинули на українській території у 20 столітті, у тому числі під час Волинського злочину, – сказав заступник глави МЗС Польщі.

Він додав, що можливість ексгумації стосується будь-якої організації.

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У ноті від МЗС зазначені умови, на підставі яких Україна може надавати такі дозволи. До них належать і правові умови. З нього випливає, що якщо організації чи установи, які беруть участь у проведенні пошукових робіт, діють відповідно до умов українського законодавства, то такі згоди будуть надані.

– Йдеться про те, що це має відбуватися не тільки з відома українських фахівців з пошуку та ексгумації, а й за їхньої участі, – зазначив Пшидач.

Джерело: RMF24