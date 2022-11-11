Польщі дозволили пошуково-ексгумаційні роботи на території України
Польща заявила, що українська влада погодилась на ексгумацію польських солдатів, яких убили воїни УПА у 1945 році в тернопільському містечку Пужники на Поділлі.
Заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач заявив, що це крок у дуже хорошому напрямку, який показує, що послідовні діалоги й співпраця можуть привести до ухвалення навіть таких складних рішень.
– Із задоволенням відзначаємо цей знаковий жест, який уможливить майбутні ексгумації та можливість гідного поховання поляків, які загинули на українській території у 20 столітті, у тому числі під час Волинського злочину, – сказав заступник глави МЗС Польщі.
Він додав, що можливість ексгумації стосується будь-якої організації.
У ноті від МЗС зазначені умови, на підставі яких Україна може надавати такі дозволи. До них належать і правові умови. З нього випливає, що якщо організації чи установи, які беруть участь у проведенні пошукових робіт, діють відповідно до умов українського законодавства, то такі згоди будуть надані.
– Йдеться про те, що це має відбуватися не тільки з відома українських фахівців з пошуку та ексгумації, а й за їхньої участі, – зазначив Пшидач.
Джерело: RMF24