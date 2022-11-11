Понад 70% українців із розумінням ставляться до співгромадян-біженців – опитування

Листопад, 11 в 12:59

Абсолютна більшість українців ставиться з розумінням і не засуджує громадян, які вирішили виїхати за кордон після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології.

– 75-90% громадян, які зараз перебувають на території України, ставляться з розумінням і не засуджують тих, хто виїхав. На загальному рівні (ставлення до біженців загалом) 90% мають нормальне/позитивне ставлення, лише 5% засуджують їх, – говорять соціологи.

Водночас у КМІС уточнили, що ставлення до конкретної категорії біженців все ж відрізняється.

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Зокрема, воно краще до жінок з неповнолітніми дітьми, чиї чоловіки залишилися в Україні. У цій ситуації співвідношення не засуджують/засуджують – 90% до 6%.

Гірше ставлення спостерігається, якщо прибрати з опису неповнолітніх дітей. Так, у разі просто жінок без дітей співвідношення не засуджують/засуджують стає 87% до 9%.

Якщо йдеться про чоловіків, навіть похилого віку, які до вторгнення РФ вже перебували у Європі, ставлення стає ще гіршим. Співвідношення не засуджують/засуджують коливається в межах 83% до 10%.

Найбільше (19%) українці засуджують молодих чоловіків, які на початку повномасштабної війни були в Європі і там залишаються. Розуміють їх 75% опитаних.

До слова, для вивчення ставлення до окремих категорій біженців соціологи сформували кілька детальних категорій.

Серед них сценарій 38-річної жінки, яка виїхала з неповнолітньою дитиною, але її чоловік залишився в Україні. Друга категорія – 25-річна незаміжня дівчина, яка не має дітей і поїхала до Європи.

Третій сценарій – 72-річний професор, який на момент вторгнення перебував у Європі за особистими обставинами і залишається там.

Четверта категорія – 31-річний чоловік, який сам живе в Україні, але час від часу працює в Польщі, і на початок вторгнення перебував у цій країні, тому вирішив поки що не повертатися.

Джерело: КМІС