РФ ударами по енергооб’єктах хоче підірвати моральний дух українців – розвідка Британії

Листопад, 11 в 14:21

Ударами по критичній інфраструктурі Росія прагне підірвати моральний дух українців.

Про це розвідка Міноборони Великої Британії повідомила 11 листопада.

Такого висновку в оборонному відомстві дійшли, проаналізувавши удари РФ протягом місяця.

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Британські розвідники зазначають: чітко простежується пріоритетність ударів саме по критичній інфраструктурі, а не по військових цілях.

– РФ вдається до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі хвилеподібно, починаючи з 10 жовтня. Останні інтенсивні удари по гідроелектростанціях 31 жовтня зумовили значні пошкодження, після чого планові та аварійні відключення світла стали звичним явищем для окремих українських міст, особливо для Києва, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Оскільки відновлюваність енергооб’єктів різна, тому, певні британські розвідники, навряд чи наслідки ударів відчуватимуться однаково.

– Російські удари по енергооб’єктах, що позначаються на системі охорони здоров’я та опалення, мають непропорційний вплив на цивільне населення в Україні, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Однак, додають у британській розвідці, найбільше українці відчують наслідки ударів по енергооб’єктах узимку, коли зросте необхідність в опаленні та водопостачанні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

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