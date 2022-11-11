РФ ударами по енергооб’єктах хоче підірвати моральний дух українців – розвідка Британії
Ударами по критичній інфраструктурі Росія прагне підірвати моральний дух українців.
Про це розвідка Міноборони Великої Британії повідомила 11 листопада.
Такого висновку в оборонному відомстві дійшли, проаналізувавши удари РФ протягом місяця.
Британські розвідники зазначають: чітко простежується пріоритетність ударів саме по критичній інфраструктурі, а не по військових цілях.
– РФ вдається до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі хвилеподібно, починаючи з 10 жовтня.
Останні інтенсивні удари по гідроелектростанціях 31 жовтня зумовили значні пошкодження, після чого планові та аварійні відключення світла стали звичним явищем для окремих українських міст, особливо для Києва, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.
Оскільки відновлюваність енергооб’єктів різна, тому, певні британські розвідники, навряд чи наслідки ударів відчуватимуться однаково.
– Російські удари по енергооб’єктах, що позначаються на системі охорони здоров’я та опалення, мають непропорційний вплив на цивільне населення в Україні, – зазначають у розвідці Міноборони Великої Британії.
Однак, додають у британській розвідці, найбільше українці відчують наслідки ударів по енергооб’єктах узимку, коли зросте необхідність в опаленні та водопостачанні.
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