РФ знову атакувала Харківщину: жителі повідомляють про вибухи
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Вночі 11 листопада на Харківщині пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
На території Харківської області з 00:02 оголошена повітряна тривога.
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Нагадаємо, 9 листопада Росія обстріляла мирне населення міст і сіл Харківської області, що розташовані неподілік лінії зіткнення та кордону з РФ.
Внаслідок цього було поранено людину та пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Зокрема, під ударом країни-агресора опинились міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.