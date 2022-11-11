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Факти / Україна

РФ знову атакувала Харківщину: жителі повідомляють про вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Вибух у Кадіївці Луганської області 5 липня 2022

Вночі 11 листопада на Харківщині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

На території Харківської області з 00:02 оголошена повітряна тривога.

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Нагадаємо, 9 листопада Росія обстріляла мирне населення міст і сіл Харківської області, що розташовані неподілік лінії зіткнення та кордону з РФ.

Внаслідок цього було поранено людину та пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Зокрема, під ударом країни-агресора опинились міста Куп’янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

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