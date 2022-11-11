Листопад, 11 в 12:20

Служба безпеки України встановила особу російського генерала, який командував ворожими диверсійно-розвідувальними групами на Сході держави.

Один із керівників розвідки повітряного-десантних військ РФ активно бере участь у війні проти України. Він організовує підготовку і координує діяльність ДРГ на Донецькому напрямку.

Саме він керував проривом російських агентів через лінію фронту для проведення диверсій проти українських оборонців та об’єктів інфраструктури.

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Російський генерал-майор із позивним Сторож ще з 2014 року керував окупантами в Донецьку.

Там він займався формуванням та бойовою підготовкою груп російських спецпризначенців для диверсій в зоні АТО. Офіцер використовував свій досвід та навички, отримані під час бойових дій на Північному Кавказі.

Саме він командував російськими ДРГ під час захоплення Слов’янська бойовиками Гіркіна-Стрєлкова та їхніми подальшими діями.

З початку повномасштабного вторгнення генерал отримав завдання організувати діяльність ДРГ, до складу якої увійшли бойовики так званої ДНР та російські десантники.

Росіянину повідомили про підозру в участі в терористичній організації та сприянні її діяльності.

Тривають заходи із притягнення до відповідальності росіянина.