США ведуть переговори про закупівлю артилерійських снарядів у Південної Кореї – Reuters

Листопад, 11 в 8:55

Вашингтон хоче придбати південнокорейські артилерійські снаряди для відправки в Україну, заявив офіційний представник США в п’ятницю, попри те, що Сеул наполягав на тому, що Сполучені Штати мають бути кінцевим споживачем боєприпасів і що його політика проти летальної допомоги Україні залишається незмінною. Про це пише Reuters.

За інформацією видання, посадовець США на умовах анонімності підтвердив, що Вашингтон хоче відправити південнокорейські 155-мм артилерійські снаряди в Україну. Крім того він зазначив, що кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) можуть бути використані для закупівлі боєприпасів, але не зрозуміло, чи буде їх доставлено через територію США.

Міністерство оборони Південної Кореї однак заявило, що його позиція щодо ненадання летальної допомоги Україні незмінна і що переговори ведуться “з огляду на те, що США є кінцевим споживачем”.

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– Щоб компенсувати дефіцит 155-мм боєприпасів у США, між американськими та корейськими компаніями тривають переговори щодо експорту боєприпасів, – йдеться в заяві міністерства.

Американський чиновник попередив, що новини про переговори можуть загрожувати угоді.

Союзник США Південна Корея намагалася уникати антагонізації Росії як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.