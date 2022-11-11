У центрі Мелітополя підірвано автівку колаборанта

Листопад, 11 в 8:42

О восьмій ранку 11 листопада на центральній вулиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області було підірвано автівку одного з колаборантів.

– Сьогоднішній ранок був трагічний для колаборантів та окупантів, – повідомив перші новини з Мелітополя в ефірі загальнонаціонального телемарафону міський голова Іван Федоров.

Зараз, говорить мер міста, місце вибуху оточене. Туди прибула величезна кількість автівок, як поліцейських, так і карет швидкої допомоги.

Про стан колаборанта, який погодився співпрацювати з ворогами, Іван Федоров пообіцяв повідомити згодом.

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– Цей колаборант мав вплив і на наших дітей – займався їхнім терором. Тож сподіваюсь, що більше він ніколи цього не робитиме, – наголосив мер Мелітополя.

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