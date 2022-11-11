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Факти / Надзвичайні події

У Харкові діти підірвалися на фрагменті касетного боєприпасу – мер

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Харкові діти підірвалися на фрагменті касетного боєприпасу – мер

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що двоє дітей 12 та 14 років підірвалися на фрагменті касетного боєприпасу, що залишився після обстрілу росіян.

 – Поранення ніг. Підірвалися у дворі власного будинку у Салтівському районі. Зважаючи на все, це залишки від прильотів попередніх місяців, коли російський агресор нещадно обстрілював Харків, – розповів мер у себе в соцмережах.

Він додав, що дітям надають необхідну медичну допомогу.

Мер закликав харків’ян бути особливо обережними з невідомими предметами у дворах, оскільки кожен із них може виявитися російською міною чи вибухівкою.

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– У разі виявлення невідомих предметів – викликайте рятувальників, – наголосив Терехов.

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Фото: Харківська міська рада

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