У Харкові діти підірвалися на фрагменті касетного боєприпасу – мер

Листопад, 11 в 14:09

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що двоє дітей 12 та 14 років підірвалися на фрагменті касетного боєприпасу, що залишився після обстрілу росіян.

– Поранення ніг. Підірвалися у дворі власного будинку у Салтівському районі. Зважаючи на все, це залишки від прильотів попередніх місяців, коли російський агресор нещадно обстрілював Харків, – розповів мер у себе в соцмережах.

Він додав, що дітям надають необхідну медичну допомогу.

Мер закликав харків’ян бути особливо обережними з невідомими предметами у дворах, оскільки кожен із них може виявитися російською міною чи вибухівкою.

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– У разі виявлення невідомих предметів – викликайте рятувальників, – наголосив Терехов.

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Фото: Харківська міська рада