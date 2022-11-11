У Києві повністю виключили російську мову з навчальних програм комунальних шкіл і дитсадків

Листопад, 11 в 15:20

У Києві повністю виключили російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти, тобто зі шкіл та дитячих садочків.

Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Його підтримали 64 депутати.

Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки Вадим Васильчук наголосив, що в умовах війни з Росією недоцільно та неправильно вивчати російську мову в дитячих садочках та школах, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва.

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Він додав, що мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки.

Нагадаємо, з 1 вересня у школах Миколаєва заборонили вивчати російську мову.

Тепер у місті не буде ніяких факультативів, курсів, молодших класів з російською мовою навчання і оформлення освітнього середовища.

Джерело: Київська міська рада