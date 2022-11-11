Листопад, 11 в 10:46

Повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться доти, доки російський диктатор Володимир Путін не виведе свої війська з українських територій.

Про це повідомив президент США Джо Байден, коментуючи просування Збройних сил України на Херсонщині.

– Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено, поки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України, – сказав він журналістам у Білому домі.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден також прокоментував заяву Росії про відхід із частини Херсонської області.

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Американський президент назвав її “цікавою”, і зазначив, що це свідчить про реальні проблеми в російській окупаційній армії.

Водночас радник Байдена із питань національної безпеки Джейкоб Салліван повідомив, що США бачать ознаки того, що російські війська, ймовірно, планують піти з окупованого Херсона.

Втім, за його словами, відхід Росії з деяких районів не означає, що війна в Україні закінчується.

Джерело: Euractiv