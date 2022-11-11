Є головна умова: Байден розповів, коли закінчиться війна в Україні
Повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться доти, доки російський диктатор Володимир Путін не виведе свої війська з українських територій.
Про це повідомив президент США Джо Байден, коментуючи просування Збройних сил України на Херсонщині.
– Я не думаю, що цей конфлікт буде вирішено, поки президент Росії Володимир Путін не виведе сили з України, – сказав він журналістам у Білому домі.
Нагадаємо, напередодні Джо Байден також прокоментував заяву Росії про відхід із частини Херсонської області.
Американський президент назвав її “цікавою”, і зазначив, що це свідчить про реальні проблеми в російській окупаційній армії.
Водночас радник Байдена із питань національної безпеки Джейкоб Салліван повідомив, що США бачать ознаки того, що російські війська, ймовірно, планують піти з окупованого Херсона.
Втім, за його словами, відхід Росії з деяких районів не означає, що війна в Україні закінчується.
Джерело: Euractiv