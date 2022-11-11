Листопад, 11 в 17:23

Опубліковано мапу закладів у Києві, які мають автономне живлення та працюють під час відключення світла у столиці. Її створила команда проекту дослідження міського простору ЛУН Місто.

Пресслужба ЛУН повідомляє, що карту “працюють при відключенні світла” постійно оновлюють. Вона доступна як на сайті, так і у додатку.

За допомогою картки можна перевірити, які заклади можуть працювати навіть під час відключення електрики та додати туди інформацію про роботу магазину, кафе, медичного центру, шиномонтажу чи іншого сервісу.

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Для цього необхідно заповнити відповідну анкету, після чого інформацію внесуть до бази даних.

– З користувальницького досвіду ми бачимо, що сьогодні величезний попит не лише на базові заклади з автономним живленням: супермаркети, заправки, аптеки, поштові сервіси тощо – сьогодні величезний попит на автономне харчування і в кафе біля будинку, де можна попрацювати та пообідати, коворкінгах, мийках авто, перукарнях. Суперзручно, коли все це зведено на одну карту. Зайшов, перевірив – легше спланував день, – заявила куратор проекту Ганна Денисенко.

Як зазначають у ЛУН Місто, більшість заправок мають власні генератори, вони повністю автономно постачають себе електроенергією.

Тим часом на Новій пошті можна розрахуватися за допомогою мобільної програми, після чого вам видадуть вашу посилку.

Можливість автономної роботи вказали на карті рітейлери Comfy та Фокстрот.

Вони продовжують оновлювати інформацію про роботу магазинів.

Згідно з внесеними даними, мережа магазинів Сільпо теж уже забезпечена генераторами на основних точках. Найближчим часом цю мережу планують розширити.