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Факти / Україна

5 операцій по типу Херсонської і жодного російського солдата не буде – Арестович

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Ще кілька таких ляпасів, на зразок Харківського та Херсонського, і російське суспільство прозріє.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– 5 операцій і все – жодного російського солдата. П’ять операцій на кшталт Харківської та Херсонської. І це буде здійснено. І вони вже з цим нічого не зроблять. Мріяти можна скільки завгодно, але я думаю, що в Росії останнього ідіоту, який після Херсонської операції вірить у те, що ця війна має хоч якусь перспективу, вже не лишилося, – сказав він.

Російські скріпи, на яких тримався менталітет росіян – це армія, режим Путіна та Росія.

Зараз дивляться

– Армії вже немає, Путіна вже немає після Херсонської операції. Путінська Росія зламана назавжди після Херсонської операції, вони вже не піднімуться. А мріяти про те, що вони піднімуться і кудись будуть наступати – взагалі ні про що, – каже він.

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