Листопад, 12 в 16:58

Ракетні запаси Росії виснажуються, а високий темп повномасштабної війни, яку Кремль розв’язав проти України, не дозволяє російському оборонно-промисловому комплексу відновитися.

Про це розповів в інтерв’ю Суспільному голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Воно було показане в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Кузан пояснив, що оборонний комплекс РФ не встигає поповнювати запаси озброєння, застосованого проти України. Саме тому з Москви лунають заяви про “перемир’я”, адже РФ хоче виграти час і накопичити зброю.

Зараз дивляться

– Цей інтенсивний темп війни, який ми тримаємо, не дозволяє російській оборонці відновитися. Тобто це означає, що російська оборонка вже йде донизу, фактично відбуваються незворотні процеси, – зазначив експерт.

Він уточнив, що у Росії є різні типи ракет. Наприклад, окупанти переобладнують старі радянські зенітно-ракетні системи С-300 і обстрілюють з них Харків, Запоріжжя та Миколаїв.

Крім того, в РФ є ще достатньо багато ракет класу Х: таких як Х-101 та Х-555. Водночас значно скоротився запас високотехнологічних ракет Калібр та Кинджал, проте агресор все ще може їх запускати.

Що стосується балістичних ракет Іскандер, то їх у Росії залишилося 13%, і це критично мало. За словами Кузана, саме тому Москва намагається отримати балістичні ракети від Ірану.

– Це показує, що їхні запаси виснажуються, але це не означає, що в них немає ракет. Ракети менш точні вони можуть виготовляти, але вже не в тих об’ємах, як мінімум останні сім років. І от зараз вони змушені шукати контрабандними шляхами комплектуючі, – поінформував експерт.

Сергій Кузан звернув увагу на те, що останнім часом інтервали між масованими ракетними атаками РФ стають все більшими. По-перше, це пов’язано з ешелонованою системою протиповітряної оборони (ППО), яку вибудовує Україна. У зв’язку з цим усе менше російських ракет долітають до своєї цілі.

По-друге, агресор намагається накопичити ракети для масованого удару.

– Бачимо, що їм потрібно накопичити і тоді тільки в один момент, наприклад в один день, випустити 50 чи більше ракет, щоб перевантажити наші системи ППО. Тому цей проміжок часу, який збільшується, означає, що вони шукають якісь слабкі місця в нашій ППО, і їм потрібно накопичити велику кількість ракет, – заявив Кузан.

Днями речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що російська армія, ймовірно, накопичує запаси ракет для нового масованого удару по Україні. За його словами, агресор зрозумів, що від поодиноких ударів “ефект” не такий, як від масованих.

Юрій Ігнат зазначив, що РФ любить символічні дати, а тому не виключено, що черговий ракетний удар ворог здійснить під час саміту Великої двадцятки (G20), який 15-16 листопада відбудеться в Індонезії.