Листопад, 12 в 18:46

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, у Генічеську введено “сухий закон”. Окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування.

Крім цього, загарбники не припиняють спроби інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у правовий простір РФ.

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З 11 листопада там припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема щодо участі у бойових діях.

– Командуванню 1-го та 2-го армійських Південного військового округу Збройних сил РФ надано розпорядження про централізоване переведення грошових розрахунків з особовим складом до фінансових установ та на банківські картки РФ. Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом з тим, ці особи висловлюють побоювання щодо ануляції документів та пільг, призначених фейковими республіками, в разі відмови від нового контракту, – повідомили у Генштабі.

Протягом доби українські захисники завдали 11 ударів по позиціях ворога. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника. – Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів, – долали в Генштабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 262-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Головне управління розвідки