На правому березі Херсонщини є райони, куди ще не дійшли ЗСУ – Арестович

Листопад, 12 в 22:40

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на правому березі Херсонської області досі є райони, куди ще не дійшли Збройні сили.

Про це він сказав у суботу, 12 листопада, в ефірі Фейгін Live.

– На правому березі Херсонщини досі є райони, куди досі не ввійшли Збройні сили України. Іноді ці заходи дають непогані плоди, окупанти здаються у полон. Думаю, такі сюрпризи ще будуть, хай і не тисячами, але “загубленці” здаються, – розповів Арестович.

Також, за його словами, частина окупантів все ще знаходяться на правому березі, переодягненими в цивільний одяг.

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