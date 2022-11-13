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Факти / Україна

На правому березі Херсонщини є райони, куди ще не дійшли ЗСУ – Арестович

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на правому березі Херсонської області досі є райони, куди ще не дійшли Збройні сили.

Про це він сказав у суботу, 12 листопада, в ефірі Фейгін Live.

– На правому березі Херсонщини досі є райони, куди досі не ввійшли Збройні сили України. Іноді ці заходи дають непогані плоди, окупанти здаються у полон. Думаю, такі сюрпризи ще будуть, хай і не тисячами, але “загубленці” здаються, – розповів Арестович.

Також, за його словами, частина окупантів все ще знаходяться на правому березі, переодягненими в цивільний одяг.

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– Сьогодні вночі евакуювалися з Нової Каховки росіяни на човнах. Стабілізаційні заходи ще передбачають вилов якоїсь кількості агресорів. Щодо трофеїв – п’ять великих складів вже знайшли. Захоплено понад 50 вантажних машин, вертоліт, близько п’яти ППО, десятка артилерійських систем та дуже багато стрілецької зброї, – перерахував радник.

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