Планували воювати тиждень: Арестович пояснив причину передчасної втечі окупантів з Херсону
Російські військові запанікували після вибухів на Антонівському мосту.
Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.
– Як казав міністр оборони Резніков, росіяни в Херсоні ще мали тиждень чинити опір і евакуюватися. Але трапилося кілька цікавих подій. Це колись встановлять історики. Але сталося дві речі. Перша – це обвал Антонівського мосту. Цей вибух, який показали росіяни, — це потрапляння HIMARS у колону і схоже на автомобіль з боєприпасами, тому що вибух був дуже сильний, або здетонувала вибухівка, яку вони планували підірвати, коли всі відійдуть, – каже радник.
Також він зазначає, що після цього відразу виник цікавий ланцюг подій – “обвалюється Киселівка”.
– Окупанти чи то дізналися, що моста вже немає і треба бігти, чи мобілізовані не витримали, може, були й інші причини. І тоді наші одразу пробралися до Чорнобаївки та на околиці Херсона. Тільки уявіть, що відбувалося в Херсоні серед росіян: ЗСУ на околицях, Антонівський міст підірвано, знищено понтонну переправу і основна маса військ тікає через дамбу Нової Каховки своїм ходом, – розповів Арестович.