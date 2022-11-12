Планували воювати тиждень: Арестович пояснив причину передчасної втечі окупантів з Херсону

Листопад, 12 в 0:56

Російські військові запанікували після вибухів на Антонівському мосту.

Про це в ефірі Фейгін LIVE заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Як казав міністр оборони Резніков, росіяни в Херсоні ще мали тиждень чинити опір і евакуюватися. Але трапилося кілька цікавих подій. Це колись встановлять історики. Але сталося дві речі. Перша – це обвал Антонівського мосту. Цей вибух, який показали росіяни, — це потрапляння HIMARS у колону і схоже на автомобіль з боєприпасами, тому що вибух був дуже сильний, або здетонувала вибухівка, яку вони планували підірвати, коли всі відійдуть, – каже радник.

Також він зазначає, що після цього відразу виник цікавий ланцюг подій – “обвалюється Киселівка”.

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