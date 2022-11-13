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Факти / Україна

РФ атакує Харківщину: місцеві жителі повідомляють про вибухи

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
РФ атакує Харківщину: місцеві жителі повідомляють про вибухи

Ввечері 12 листопада на Харківщині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі. Офіційного підтвердження наразі немає.

На території Харківської області з 22:19 оголошена повітряна тривога.

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