Карта бойових дій на 13.11.2022 – ситуація на фронті
Українські сили оборони продовжують контрнаступальні дії у напрямку Кремінної та Сватового.
Карта бойових дій в Україні на 13.11.2022
За минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.
У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.
Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської й Донецької областей.
На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії Тернову, Бологівку, Вільхуватку, Зелене, Колодязне, Огірцеве;
На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни гатили з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське.
На Бахмутському напрямку вороги били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк.
На Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки.
На Новопавлівському напрямку російська армія гатила з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка;
На Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське.
На Таврійському напрямку – з артилерії різних типів по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 263 добу.
Фото: ОК Південь