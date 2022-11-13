Листопад, 13 в 6:12

Українські сили оборони продовжують контрнаступальні дії у напрямку Кремінної та Сватового.

Карта бойових дій в Україні на 13.11.2022

За минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Зараз дивляться

Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удари потрапили понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської й Донецької областей.

На Слобожанському напрямку окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії Тернову, Бологівку, Вільхуватку, Зелене, Колодязне, Огірцеве;

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни гатили з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське.

На Бахмутському напрямку вороги били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки.

На Новопавлівському напрямку російська армія гатила з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка;

На Запорізькому напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське.

На Таврійському напрямку – з артилерії різних типів по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 263 добу.

Фото: ОК Південь