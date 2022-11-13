На Херсонщині авто з працівниками Укрзалізниці підірвалося на міні: поранено 6 людей
Автомобіль зі співробітниками Укрзалізниці підірвався на міні у деокупованій частині Херсонської області.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Він повідомив, що внаслідок цього постраждали шестеро людей. На щастя, під час підриву машини ніхто не загинув.
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– Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль із фахівцями Укрзалізниці, перебуваючи на сільській дорозі, разом із 6 фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі, – зазначив Єнін.
Нагадаємо, що в ОВА через високу ймовірність обстрілів та руйнування критичної інфраструктури, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання, закликали жителів Херсонщини евакуюватися.