Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

На Херсонщині авто з працівниками Укрзалізниці підірвалося на міні: поранено 6 людей

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Укрзалізниця

Автомобіль зі співробітниками Укрзалізниці підірвався на міні у деокупованій частині Херсонської області.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він повідомив, що внаслідок цього постраждали шестеро людей. На щастя, під час підриву машини ніхто не загинув.

Зараз дивляться

– Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль із фахівцями Укрзалізниці, перебуваючи на сільській дорозі, разом із 6 фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі, – зазначив Єнін.

Нагадаємо, що в ОВА через високу ймовірність обстрілів та руйнування критичної інфраструктури, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання, закликали жителів Херсонщини евакуюватися.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка