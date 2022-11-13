Листопад, 13 в 11:37

На тимчасово окупованій території Луганщини російські окупанти зґвалтували 12-річну дівчинку. А на захопленій Донеччині жертвою росіян стала жінка.

Про це свідчить перехоплення розмови російських військових, які розповідають про свої злочини.

– Ось ці військовослужбовці зґвалтували 12-річну дівчинку, 10 людей. Їх знайти не можуть, тому не випускають у місто нікого, – розповідає дівчині окупант, якого нещодавно мобілізували в РФ і чий підрозділ базується в Кремінній на Луганщині.

Ще один російський військовий з-під Бахмута теж скаржиться на обмеження в пересуванні через те, що хтось із мобілізованих дизертирів чи так званих добровольців зґвалтував жінку.

Зараз дивляться

В СБУ нагадали, що системно працюють над виявленням воєнних злочинів Росії. Слідчі вже відкрили майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен повідомила, що зґвалтування та сексуальне насильство, до яких вдаються російські військовики в Україні, є частиною “воєнної стратегії” РФ.

Вона зазначила, що у росіян це “навмисна тактика з дегуманізації жертв”.