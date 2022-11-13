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Факти / Україна

Немає живого місця: опубліковано відео Антонівського мосту з дрону

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Немає живого місця: опубліковано відео Антонівського мосту з дрону

У мережі з’явилось відео, на якому зафіксовані пошкодження, яких зазнав Антонівський міст у Херсонській області. 

Вид на міст зняли за допомогою коптера з висоти пташиного польоту.

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На відео можна побачити, що частина прольотів Антонівського мосту впала у воду, дорожне полотно пошкоджене прильотами. Також на кадрах можна побачити зруйновані опори та частково розбиту обстрілами понтонну переправу, яку окупанти використовували, щоб підтягувати людські ресурси, а також техніку та озброєння. 

11 листопада стало відомо, що Антонівський міст в Херсоні суттєво зруйнований. Пізніше в інтернеті опублікували фото наслідків руйнування Антонівського мосту.

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Фото: Скріншот відео ЗСУ

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