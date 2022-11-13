Листопад, 13 в 20:53

13 листопада поблизу Запоріжжя пролунали вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

– Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воінам за захист. Наші – найкращі! – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що російські війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб запобігти просуванню підрозділів Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 263-гу добу.

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