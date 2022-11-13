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Факти / Україна

Поблизу Запоріжжя пролунали вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вибух
Фото: Depositphotos

13 листопада поблизу Запоріжжя пролунали вибухи. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

– Звуки вибухів, які нещодавно могли чути запоріжці, це робота Сил нашої протиповітряної оборони. Низький уклін українським воінам за захист. Наші – найкращі! – повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що російські війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб запобігти просуванню підрозділів Сил оборони України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 263-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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