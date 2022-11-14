Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова, влучили у промисловий об’єкт – мер
Підтверджено
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Ввечері 13 листопада у Харкові пролунали сильні вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі, а згодом інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, окупанти обстріляли Індустріальний район міста, попередньо – влучили у промисловий об’єкт.
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Інформація про постраждалих уточнюється.
На території Харківщини з 22:39 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 43 хвилини).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 263-гу добу.
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