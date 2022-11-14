Листопад, 13 в 22:51

Ввечері 13 листопада у Харкові пролунали сильні вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, а згодом інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, окупанти обстріляли Індустріальний район міста, попередньо – влучили у промисловий об’єкт.

Зараз дивляться

Інформація про постраждалих уточнюється.

На території Харківщини з 22:39 була оголошена повітряна тривога (небезпека тривала 43 хвилини).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 263-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.