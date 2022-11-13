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Факти / Україна

У Києві та семи областях 13 листопада ввели аварійні відключення

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Києві та семи областях 13 листопада ввели аварійні відключення
Фото: Pexels

Наразі, 13 листопада введені графіки аварійних відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській і Сумській областях.

Про це заявили в Укренерго.

Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших регіонах України відключення не прогнозуються.

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– Енергетики працюють 24/7 для відновлення пошкоджених енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Просимо продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та пришвидшити їх відновлення, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, що у Києві об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть купувати генератори для власних потреб на опалювальний сезон, а місцева влада компенсуватиме 75% від їхньої вартості.

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