У Києві та семи областях 13 листопада ввели аварійні відключення
Наразі, 13 листопада введені графіки аварійних відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській і Сумській областях.
Про це заявили в Укренерго.
Після стабілізації ситуації в цих областях продовжать діяти планові відключення. У інших регіонах України відключення не прогнозуються.
– Енергетики працюють 24/7 для відновлення пошкоджених енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Просимо продовжувати ощадливо споживати електроенергію, особливо в години ранкового та вечірнього піку. Це допомагає уникнути перевантаження мереж та пришвидшити їх відновлення, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Нагадаємо, що у Києві об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть купувати генератори для власних потреб на опалювальний сезон, а місцева влада компенсуватиме 75% від їхньої вартості.