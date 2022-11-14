У Києві та восьми областях 14 листопада діятимуть планові відключення – Укренерго
У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
В інших регіонах України відключення наразі не прогнозуються.
– Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Крім того, нагадують про важливість свідомого споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового використання.
До речі, у ДТЕК раніше застерігали, що світло у Києві з настанням холодів можуть відключати на більшу кількість часу.