Листопад, 14 в 9:17

Російські окупаційні війська на лівому березі Дніпра значно активізували повітряну розвідку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, ворог для стеження може використовувати як звичайні розвідники, так і ударні дрони-камікадзе. Саме тому наші військові наголошують, щоб у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Зараз дивляться

– Це можуть бути камікадзе і розвідники ударного типу. Тобто вони збирають інформацію про масове скупчення людей і завдають ударів. Пам’ятаємо ті наративи, коли вони (окупанти – Ред.) казали про “обстріли Збройними силами України” цих населених пунктів, або ж наражання на небезпеку у зв’язку зі звільненням населених пунктів, проте із можливістю вогневого удару, – наголосила Наталя Гуменюк.

Вона наголосила, що ворог навіть із лівого берега здатний завдавати ударів ракетами, системами С-300, як, наприклад, цієї ночі. Б’ють окупанти по дорогах, щоб завадити постачанням до регіонів, де вони вже створили гуманітарну катастрофу.

– Крім того, вони продовжують обстріл Нікопольщини. Це ще один приклад, як протидіють два береги. Вони майже щодня обстрілюють реактивними системами і важкою артилерією, мінометами, – наголосила Наталя Гуменюк.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня закликала жителів населених пунктів, які прилягають до берега Дніпра, евакуюватися, якщо є така можливість.

Фото: Військове телебачення скриншот