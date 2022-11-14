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Факти / Україна

Гуменюк розповіла, чому ворог на Півдні активізував розвідку ударними дронами

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Гуменюк розповіла, чому ворог на Півдні активізував розвідку ударними дронами

Російські окупаційні війська на лівому березі Дніпра значно активізували повітряну розвідку.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, ворог для стеження може використовувати як звичайні розвідники, так і ударні дрони-камікадзе. Саме тому наші військові наголошують, щоб у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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– Це можуть бути камікадзе і розвідники ударного типу. Тобто вони збирають інформацію про масове скупчення людей і завдають ударів. Пам’ятаємо ті наративи, коли вони (окупанти – Ред.) казали про “обстріли Збройними силами України” цих населених пунктів, або ж наражання на небезпеку у зв’язку зі звільненням населених пунктів, проте із можливістю вогневого удару, – наголосила Наталя Гуменюк.

Вона наголосила, що ворог навіть із лівого берега здатний завдавати ударів ракетами, системами С-300, як, наприклад, цієї ночі. Б’ють окупанти по дорогах, щоб завадити постачанням до регіонів, де вони вже створили гуманітарну катастрофу.

– Крім того, вони продовжують обстріл Нікопольщини. Це ще один приклад, як протидіють два береги. Вони майже щодня обстрілюють реактивними системами і важкою артилерією, мінометами, – наголосила Наталя Гуменюк.

Очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня закликала жителів населених пунктів, які прилягають до берега Дніпра, евакуюватися, якщо є така можливість.

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Фото: Військове телебачення скриншот

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