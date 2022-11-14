Листопад, 14 в 11:20

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка 13 листопада встановили український прапор у звільненому від окупантів селі Музиківка Херсонської області.

Українські захисники також показали на відео, як скидали з будівлі сільради російський триколор.

– Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зняли черговий “аквафреш” і звільнили ще одне село на Херсонщині, – йдеться у коментарі до відео.

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Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада