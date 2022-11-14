Над Музиківкою на Херсонщині знову замайорів український прапор
Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка 13 листопада встановили український прапор у звільненому від окупантів селі Музиківка Херсонської області.
Українські захисники також показали на відео, як скидали з будівлі сільради російський триколор.
– Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зняли черговий “аквафреш” і звільнили ще одне село на Херсонщині, – йдеться у коментарі до відео.
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