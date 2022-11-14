Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Над Музиківкою на Херсонщині знову замайорів український прапор

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Над Музиківкою на Херсонщині знову замайорів український прапор

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка 13 листопада встановили український прапор у звільненому від окупантів селі Музиківка Херсонської області.

Українські захисники також показали на відео, як скидали з будівлі сільради російський триколор.

– Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зняли черговий “аквафреш” і звільнили ще одне село на Херсонщині, – йдеться у коментарі до відео.

Зараз дивляться
Читайте
Дорослі чоловіки ставали на коліна і плакали! Офіцер бригади, яка звільняла Херсон

Повномасштабна війна в Україні триває вже 264-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка