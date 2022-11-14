Окупанти планують вивозити людей з трьох міст Луганщини – Генштаб

Листопад, 14 в 19:29

Російські окупанти через складну гуманітарну ситуацію в регіоні хочуть розпочати евакуацію мешканців трьох міст Луганської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією військового командування України, вивезти все цивільне населення окупанти хочуть з Кремінної, Сєвєродонецька та Рубіжного. При цьому в Генштабі зазначають, що “евакуювати” українців будуть углиб тимчасово окупованої території.

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– Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася у Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій, – йдеться у повідомленні.

До речі, у місті Горлівка Донецької області уражено пункт управління одного з підрозділів окупаційних військ.

Фото: Луганська обласна державна адміністрація