РФ необхідно виключити з G20: звернення депутатів

Листопад, 14 в 15:37

Народні депутати на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком запропонували парламенту ухвалити звернення до країн Великої двадцятки про виключення Росії зі складу G20.

Проект постанови за номером 8203 зареєстрували у ВР 14 листопада.

Зазначається, що українські парламентарі вважають за необхідне прийняття звернення Верховної Ради до країн Великої двадцятки з пропозицією виключити з її складу Росію, оскільки вона не відповідає цілям та принципам G20.

Зараз дивляться

Крім того, країни закликають засудити терористичні дії Росії, спрямовані на знищення української держави, геноцид народу України, а також дестабілізацію енергосистеми та продовольчу безпеку країн світу.

Водночас у зверненні міститься заклик про посилення санкційного тиску на Росію для того, щоб зупинити війну та глобальну світову кризу, яку створила країна-агресор.

Також Раді запропонували закликати Велику двадцятку суттєво наростити фінансову, економічну та допомогу у сфері безпеки для України.

Парламентарі пропонують закликати країни G20 підтримати прагнення України, Туреччини та ООН щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи для безперешкодного забезпечення постачання продовольства до держав, населення яких страждає від голоду.

Водночас, нардепи мають намір рішуче закликати Росію припинити злочин агресії проти України шляхом виведення підрозділів російських збройних сил та інших підконтрольних країні-агресору незаконних військових формувань, а також поважати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.

До цього член фракції Голос Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада може ухвалити звернення до міжнародних партнерів виключити РФ зі складу Великої двадцятки вже цього тижня.