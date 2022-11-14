РФ використовує в Україні заборонені аерозольні гранати К-51 – Держприкордонслужба

Листопад, 14 в 17:12

Українські прикордонники зафіксували використання російськими військами забороненої хімічної зброї – аерозольних гранат К-51.

Кілька таких гранат ворог скинув із дрона на позиції ЗСУ на Донецькому напрямку. У Держприкордонслужбі показали одну з них, яка не розірвалася.

– Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники змушені були деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту, – кажуть в ДПСУ.

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К-51 розроблена ще наприкінці 1970-х років у СРСР. Ці газові гранати активно застосовувалися російськими силами під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році.

Вона дуже ефективна для так званого викурювання противника в закритих приміщеннях, здатна нейтралізувати ворога на площі 400 кв. м.

Противник, який потрапив у хмару газу, без протигазу не здатний чинити опір і вести вогонь зі зброї, оскільки руки рефлекторно тягнутися до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка з кашлем, носові пазухи заповнюються слизом.