Росія хоче взяти паузу на фронті, щоб підготувати жорстокіший напад – Кулеба

Листопад, 14 в 19:27

Російські війська хочуть взяти паузу на фронті, щоб підготувати новий, жорстокіший напад.

Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив на тому, що жодна інша країна світу не прагне миру так сильно, як сама Україна, яка взагалі ніколи не хотіла цієї війни.

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– Але ми також знаємо, що згода на російські ультиматуми не принесе миру. Результат буде прямо протилежним. Росія хоче взяти паузу, аби відновити сили та здійснити ще більш жорстокий напад, щойно зможе це зробити, – сказав Кулеба.

За його словами, Київ не отримував і не отримає жодних конструктивних пропозицій від Росії.

– Сигнали Росії про те, що вони нібито відкриті для переговорів, є нічим іншим, як димовою завісою для продовження агресії. Путін зараз не хоче жодних компромісів. Тому президент Зеленський чітко наголосив: Росія має вивести війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Це проторує шлях до мирного процесу, – додав очільник МЗС України.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не дозріла до справжніх переговорів щодо припинення війни ні політично, ні психологічно.

Втім, наразі у російському суспільстві підтримка війни стрімко летить на дно, а самі військові дуже деморалізовані.