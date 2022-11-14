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Факти / Україна

Вбили у власному погребі: на Херсонщині виявили тіла подружжя фермерів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
На Херсонщині виявила тіла подружжя фермерів
Фото: Офіс генпрокурора

На звільненій території Херсонщини правоохоронці виявили тіла подружжя фермерів, яких, ймовірно, вбили російські окупанти.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

– За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння. Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки, – йдеться у повідомленні.

При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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