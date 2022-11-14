Листопад, 14 в 20:19

У звільнені населені пункти Херсонської області повертається життя – там відновлюють транспортне та пасажирське сполучення з обласним центром та правобережжям.

Про це повідомив очільник Міністерства інфраструктури України Олександр Кубраков.

– Залізничники разом з ДСНС завершують обстеження колій і вже почали ремонт пошкодженої інфраструктури. Розраховуємо, що відновити залізничне пасажирське сполучення з обласним центром ми зможемо протягом 10 днів, – інформує він.

Завдяки тому, що українські військові відсунули лінію фронту, вдалося відновити пряме залізничне сполучення Київ – Миколаїв. Перший потяг відправиться вже сьогодні ввечері.

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Залізничне пасажирське сполучення з Херсоном відновлять протягом 10 днів – міністр інфраструктури / 3 фотографии

Крім того, від сьогодні дорожні компанії розпочали розчищення автошляхів.

– Як завжди – працюємо без вихідних, аби до наших людей якомога швидше могла доїхати гуманітарна допомога, рятувальники, зв’язківці, пошта, – додає міністр.

Повідомляється, що під час втечі ворог підірвав основні мости на державних дорогах – загалом знищено 14 мостів.

Фото: Олександр Кубраков