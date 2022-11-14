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Факти / Україна

Знищено 7 вантажних авто та 2 гармати Рапіра: ЗСУ вдарили по пункту управління у Горлівці

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У місті Горлівка Донецької області уражено пункт управління одного з підрозділів окупаційних військ.

Про це повідомили у Генеральному штабі.

– За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ у місті Горлівка Донецької області. У результаті удару знищено сім вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 Рапіра, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 15 загарбників поранено та пошкоджено три МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

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Нещодавно в розвідці повідомляли, що в окупованому місті Горлівка майже не залишилося чоловіків після “мобілізації” РФ.

Крім того, за минулу добу українські військові знищили ще 510 російських загарбників.

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