Листопад, 15 в 9:23

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що окупанти під час відходу намагаються нищити все що тільки можуть, і після них лишається дуже багато замінованих територій.

Про це голова РНБО сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти, відходячи з Херсонщини, залишили замінованою величезну територію. Не виключено, що залишили фугаси. Саме тому місцевому населенню варто бути обережними.

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Данілов наголосив, що жителі зможуть повернутися до своїх домівок, до населених пунктів після того, як військові усе перевірять і дадуть дозвіл.

– На жаль, ми поки що не радимо населенню повертатися в ті населені пункти, які наші Сили оборони звільняють щодня. Територія має бути чистою від мін та вибухівки, а це велика робота, – наголосив Олексій Данілов.

Щодо можливих артилерійських обстрілів, то Данілов наголосив, що правий берег Херсона вищий за лівий, тому ЗСУ перебувають у вигіднішій позиції.

Якщо російські військові почнуть обстріли з лівого берега Дніпра, то ЗСУ є чим відповідати. Данілов наголосив, що зараз наші збройні сили мають набагато кращу зброю, ніж у квітні-травні.

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка 13 листопада встановили український прапор у звільненому селі Музиківка Херсонської області.