Ходять по будинках: у Кадіївці на Луганщині окупанти проводять примусову мобілізацію
У місті Кадіївка на Лугащині окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
– В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих “силових структур” пропонують уникнути “мобілізації” за грошову винагороду сумою до $15 тис., – йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі зазначили, що в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області в окупантів спостерігається втрата управління окремими підрозділами.
Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.
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