Листопад, 15 в 18:58

У місті Кадіївка на Лугащині окупанти ходять по будинках і проводять примусову мобілізацію місцевого населення.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– В окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області фіксуються випадки вимагання коштів за можливість уникнення мобілізації. Так, у Старобільському районі представники місцевих так званих “силових структур” пропонують уникнути “мобілізації” за грошову винагороду сумою до $15 тис., – йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначили, що в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Кремінна Луганської області в окупантів спостерігається втрата управління окремими підрозділами.

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Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів та відійти в місто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

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