Окупанти тікають зі Скадовського та Генічеського районів у напрямку Криму – Генштаб

Окремі підрозділи окупантів тікають зі Скадовського та Генічеського районів у напрямку Криму.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 15 листопада.

– У Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму, – йдеться у повідомленні.

Протягом доби українські захисники уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, два склади боєприпасів та один важливий військовий об’єкт російських окупантів.

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Також у Генштабі підтвердили результати вогневого ураження противника в районі населеного пункту Благовіщенка Запорізької області.

Там втрати окупантів становлять до 10 осіб загиблими. Знищено п’ять одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників – поранено. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

Фото: Головне управління розвідки