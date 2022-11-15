Листопад, 15 в 15:19

Перекрити воду в тимчасово окупований Крим, яка надходить через Північнокримський канал, стане можливим після того, як Збройні сили України звільнять місто Таврійськ.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він зазначив, що саме в Таврійську розташована ключова споруда Північнокримського каналу, на якій можна перекрити воду, яка зараз тече на півострів самопливом.

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– Коли ми зможемо взяти під контроль місто Таврійськ, яке розташоване між Новою Каховкою та Каховкою, тоді можна говорити про закриття шандора (тобто системи для перекриття води, – Ред.) та перекриття води на Крим, – наголосив Хлань.

Депутат уточнив, що ще один об’єкт Північнокримського каналу з шандором, який перекривав воду на півострів після його захоплення Росією, був розташований у Чаплинському районі. Проте російські окупанти його вже зруйнували.

Що стосується поновлення водопостачання в Миколаєві, то, за прогнозами Хланя, вода в місті з’явиться, коли закінчаться відновлювальні роботи на правобережжі Херсонщини.

– Миколаївський водогін можна буде відновити. На це піде не так багато часу, тому що ми зараз повністю контролюємо правобережну частину Херсонщини і, відповідно, маємо доступ до ураженого трубопроводу і до насосної станції, яка подає воду в цей водогін, – поінформував депутат.

Як відомо, місто Таврійськ розташоване на лівому березі Дніпра, приблизно за 80 км від Херсону.

11 листопада Збройні сили України зайшли в Херсон. У місті розпочали роботу обласна військова адміністрація, співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

Крім того, 11 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім офіційно підтвердив звільнення усієї Миколаївської області, крім Кінбурнської коси.

Джерело: Media Center Ukraine