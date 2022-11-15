Листопад, 15 в 18:04

Мирні переговори з Росією можливі за умови, що з території України будуть відведені усі російські війська, а Кремль у переговорах буде обговорювати обсяги репарацій.

Про це в етері національного телемарафону заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, обстріл Росією українських міст під час засідання саміту лідерів країн G20, який 15 листопада проходить на Балі, Індонезія, є публічним проявом неповаги до міжнародного права, цивілізованого світу та країн Групи двадцяти.

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Подоляк наголосив, що Росія відверто здійснює обстріл міст України в той момент, коли міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час саміту заявив, що Кремль хоче переговорів, а Захід веде гібридну війну.

Радник керівника ОПУ вважає, що Кремль продає міжнародній спільноті конкретний образ Росії із репутацію “країни-монстра”.

– Росія якраз і хоче показати цей образ – “продовжуйте нас боятись”. Це і є суть цієї демонстрації. Росія не хоче показати, що вона готова жити за цивілізованими правилами… Більше того, вони таким чином цю війну ведуть, що всі розуміють, що це воєнний злочин, масовий воєнний злочин, що це тотальне порушення будь-яких конвенцій… Вони говорять “дивіться, ми це робимо в прямому ефірі, ми не боїмося засудження, ми не маємо позитивної репутації, тому продовжуйте нас боятись і спробуйте, якщо нам це не вдається на полі бою, залякати Україну своїми страхами”, – вважає він.

Михайло Подоляк наголосив, що Україна сьогодні не має стагнації на полі бою та ефективно наступає.

– Це буде унікальне явище в людській історії, коли країна, яка перемагає, має погодитись на капітуляцію, бо так називаються переговори для Росії, – каже радник керівника Офісу президента.

Він додав, що під переговорами сьогодні Росія пропонує умовне перемир’я, яке можна було б назвати Мінськом-3, після чого російські війська будуть перегруповані, а Кремль згодом знову піде в атаку.

– Пан Зеленський чітко зафіксував: якщо ви хочете отримати продовольчу, енергетичну і ядерну безпеку, якщо світ хоче повернутись до конструкції безпеки, яка існувала після Другої світової, то треба зробити декілька речей. По-перше, відвід російських військ з території України в повному обсязі. Без цього переговори не можуть існувати ні де-факто, ні де-юре. По-друге, репарації… Ми говоримо, що переговори можуть йти про обсяг репарацій, які Росія готова виплачувати, або це може бути примусово в рамках декларації спецзасідання ООН. Третє – повернутись до міжнародного права, – сказав Михайло Подоляк.

Він наголосив, що переговорна позиція України, перш за все, має на увазі ключові пункти: відвід усіх військ РФ та припинення атак України крилатими ракетами.

Нагадаємо, що 15 листопада на Балі проходить саміт лідерів країн G20, на якому виступив президент Володимир Зеленський. Він назвав умови, необхідні для припинення російсько-української війни. Умови налічують десять пунктів, серед яких, зокрема, продовольча, енергетична та ядерна безпека, виведення військ РФ та припинення бойових дій, протидія екоциду тощо.

Президент Росії Володимир Путін не приїхав особисто на саміт Групи двадцяти, замість нього на зустрічі присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Після виступу Зеленського Російська Федерація завдала масованого ракетного обстрілу по території України, зокрема по цивільних об’єктах, житлових будинках та енергетичній інфраструктурі. У низці міст та селищ були зафіксовані перебої з електропостачанням.